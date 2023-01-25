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В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами

В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами.
Здоровье
25 января 2023 г. 13:20
В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами

В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

По его словам, в настоящее время в целях поддержания процесса обучения работающим в больницах резидентам выплачивается президентская стипендия в размере 350 манатов: "Поскольку они работают в больницах, с ними должен заключаться трудовой договор. В соответствии с Трудовым кодексом им должна выплачиваться базовая зарплата за 40-часовую рабочую неделю".

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Версия на азербайджанском языке Tibb müəssisələrində işləyən rezidentlərlə əmək müqaviləsinin bağlanması təklif olunur

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