В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами

В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами.

В Азербайджане предлагается заключать трудовые договоры с работающими в медучреждениях резидентами.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

По его словам, в настоящее время в целях поддержания процесса обучения работающим в больницах резидентам выплачивается президентская стипендия в размере 350 манатов: "Поскольку они работают в больницах, с ними должен заключаться трудовой договор. В соответствии с Трудовым кодексом им должна выплачиваться базовая зарплата за 40-часовую рабочую неделю".