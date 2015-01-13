В Азербайджане предлагается внедрить систему оказания моральной поддержки больным со стороны религиозных деятелей

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В ряде больниц Европы со стороны религиозных деятелей оказывается моральная поддержка больным и их родственникам. Такая практика набирает популярность в последнее время и в Турции. Как сообщает Report, местные эксперты предлагают внедрить эту услугу в Азербайджане.

Как сообщил Report независимый эксперт, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла, этот вопрос поднимался еще несколько лет назад: "Азербайджанский народ пережил много потрясений. Более миллиона людей являются вынужденными переселенцами. Население нуждается в психологической реабилитации. Такая работа может проводиться на уровне средств массовой информации, индивидуально или же на государственном уровне".

Эксперт отметил, что пациентам медицинских учреждений, в особенности, тяжелым и онкологическим больным и их близким, необходимо оказывать моральную поддержку: "Необходимо разработать механизм этой услуги. Религиозные деятели могут поддержать пациентов с точки зрения религии, или же оказать им моральную поддержку в другой форме. В то же время, необходимо присутствие психолога. Что касается внедрения этой услуги в Азербайджане, наша страна является частью мировой медицины, и никакое значимое решение не может пройти мимо нас".

Как сообщил Report психолог Эльнур Рустамов, в больницах Азербайджана есть необходимость во внедрении услуги по оказанию моральной поддержки больным и их близким со стороны религиозных деятелей: "Происходящие в последнее время в Азербайджане и во всем мире процессы показывают, что люди особенно нуждаются в моральной поддержке. Здесь речь идет не только о религиозной, но и психологической помощи".

Э.Рустамов добавил, что перед операцией пациенты переживают психологический стресс: "Поэтому есть необходимость в этой услуге. Проблема в том, что у нас недостаточно кадров, чтобы вести работу в этом направлении. Это специфическая услуга. Не каждый религиозный деятель может оказывать моральную поддержку, надо готовить специалистов данного профиля. В то же время, не каждый психолог способен работать в этом направлении. Даже в Европе поднимался вопрос о том, чтобы каждому врачу выдавался диплом психолога или психотерапевта".

Как сообщил Report полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Шахин Гасанлы, внедрение этой услуги в Азербайджане является очень хорошей идеей: "Религии в этом вопросе отводится очень большая роль. Управления мусульман Кавказа может проявить инициативу в связи с внедрением этой услуги. Мы даже можем дать предложения по изучению опыта в этой области".

Отметим, что в Турции больным и их близким будет оказываться моральная поддержка. В связи с этим уже подписан протокол между министерством здравоохранения и Управлением по делам религии.