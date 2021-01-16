В Азербайджане появится электронная система записи на вакцинацию

Для граждан, желающих добровольно привиться, будет доступна электронная система записи на прием

Вакцинация против коронавируса в Азербайджане будет добровольной.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Было отмечено, что для граждан, желающих добровольно привиться, будет доступна электронная система записи на прием.

"При помощи этой системы они смогут выбрать ближайший к месту жительства медицинский пункт и подходящее время для проведения вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких административных мер в случае отказа от вакцинации не предусмотрено, поскольку она основана на принципе добровольности.