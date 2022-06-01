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В Азербайджане повышается зарплата квалифицированных врачей

В Азербайджане повышается зарплата квалифицированных врачей Решением правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию с 1 июня 2022 года к ежемесячной должностной зарплате врачей, работающих в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB, будут применены стабильные надбавки в размер
Здоровье
1 июня 2022 г. 11:58
В Азербайджане повышается зарплата квалифицированных врачей

Решением правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию с 1 июня 2022 года к ежемесячной должностной зарплате врачей, работающих в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB, будут применены стабильные надбавки в размере 800 манатов. Таким образом, размер заработной платы врачей за вычетом налогов и других обязательных платежей вместе с должностным окладом и надбавками составит минимум 1000 манатов.

Прибавка распространяется на всех квалифицированных врачей, оказывающих услуги как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, за исключением врачей-стоматологов. В общей сложности изменения заработной платы коснутся 19 тысяч работников здравоохранения.

Согласно изменениям, на 500 манатов увеличена сумма ежемесячных надбавок, выдаваемых врачам отдела организации здравоохранения (кроме врачей-стоматологов) и семейным врачам, а также специалистам, работающим в медицинских учреждениях в качестве психологов, логопедов и педагогов, инструкторов по лечебной физкультуре.

Для врачей станций (отделов и отделений) скорой и неотложной медицинской помощи надбавки составят 250 манатов. Напомним, что в настоящее время ежемесячные должностные оклады врачей, работающих в данной сфере, рассчитываются с применением коэффициента в двойном размере.

В перечень немедицинских работников, которым были предоставлены стабильные надбавки, включены специалисты по работе с участниками войны, работающие в медицинских учреждениях. Для этих специалистов установлена фиксированная ежемесячная надбавка в размере 350 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən 19 minə yaxın səhiyyə işçisinin əmək haqları artırılır

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