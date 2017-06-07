В Азербайджане посредством телемедицины были дистанционно проконсультированы 147 пациентов

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане во всех центральных районных больницах внедрена система телемедицины".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал главврач Республиканской станции скорой помощи Миралам Джавадов.

Он отметил, что в связи с применением телемедицины сократилось количество переводов больных в Баку: "Посредством телемедицины, заработавшей с февраля этого года, уже были дистанционно проконсультированы 147 пациентов. Это составило 37% от консультационных услуг, оказанных 389 пациентам".

По словам главврача, служба телемедицины очень успешно применяется в мире.

Отметим, что телемедицина - это возможность на расстоянии в режиме реального времени осмотреть больного и дать свои рекомендации напрямую.