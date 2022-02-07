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В Азербайджане после 15 февраля в электронной системе информация обо всех дозах будет обновлена

В Азербайджане после 15 февраля в электронной системе информация обо всех дозах будет обновлена В соответствии с постановлением Кабинета министров вносятся изменения в электронную форму сертификата о вакцинации против коронавируса.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 17:40
В Азербайджане после 15 февраля в электронной системе информация обо всех дозах будет обновлена

В соответствии с постановлением Кабинета министров вносятся изменения в электронную форму сертификата о вакцинации против коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медстрахованию.

Отмечается, что после 15 февраля в электронной системе будет отражена информация обо всех полученных дозах: "В разделе "Срок действия" сертификата о вакцинации будет указан срок сертификата. Срок сертификата привившихся двумя дозами вакцины будет указан 6 месяцев, срок сертификата получивших бустерную или четвертую дозу вакцины будет указан как бессрочный. В течение нескольких дней после введения поправок в существующее решение в сертификатах, срок которых истечет после 15 февраля, статус "бессрочный" будет заменен на "действителен до 15 февраля". Для лиц, получивших две дозы вакцины (без бустерной дозы), указан соответствующий срок (6 месяцев после второй дозы)".

Отметим, что согласно решению Кабинета министров, после 15 февраля лица, не привившиеся бустерной дозой, не будут допускаться в объекты общепита, закрытые помещения, спортивные залы, дома торжеств.

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Версия на азербайджанском языке Fevralın 15-dən sonra elektron sistemdə bütün dozalar üzrə məlumatlar yenilənəcək

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