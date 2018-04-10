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    В Азербайджане поэтапно введут запрет на незаконный убой крупного и мелкого рогатого скота

    Агентство продовольственной безопасности подготовило пакет предложений© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Запреты на незаконный убой крупного и мелкого рогатого скота будут осуществляться поэтапно в соответствии с планом мероприятий и на основе постановлений, которые будут приняты Азербайджанским государством".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

    Отмечается о подготовке структурой для представления правительству Азербайджана пакета предложений о применении запретов на убой крупного и мелкого рогатого скота на различных улицах, площадях, обочинах дорог и кварталах в Баку и районах страны с целью обеспечения населения безопасным продовольствием. 

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