В Азербайджане подписан приказ о реализации Госпрограммы по сахарному диабету

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ о реализации "Госпрограммы по сахарному диабету на 2016-2020 годы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

В приказе отразились вопросы, связанные с утверждением Плана деятельности министерства в указанные годы в рамках "Госпрограммы по сахарному диабету на 2016-2020 годы", своевременным осуществлением мероприятий руководителями исполнительных структур по Плану деятельности, информированием министерства здравоохранения о проделанной работе и пр.

Отметим, что в рамках госпрограммы планируется совершествование единого электронного регистра и информационной базы больных диабетом, обеспечение диабетиков инсулином и другими лекарственными препаратами, диагностика и профилактика сахарного диабета, организация участия специалистов по борьбе с сахарным диабетом на международных конгрессах, конференциях и симпозиумах и пр.

В то же время планируется организация тренингов для медиков, издание литературы, буклетов и плакатов по профилактике заболевания, периодическая публикация в СМИ информации о профилактике диабета и пр.