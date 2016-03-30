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    В Азербайджане подписан приказ о реализации Госпрограммы по сахарному диабету

    В приказе отразились вопросы осуществления в рамках программы своевременных и качественных мероприятий

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ о реализации "Госпрограммы по сахарному диабету на 2016-2020 годы".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

    В приказе отразились вопросы, связанные с утверждением Плана деятельности министерства в указанные годы в рамках "Госпрограммы по сахарному диабету на 2016-2020 годы", своевременным осуществлением мероприятий руководителями исполнительных структур по Плану деятельности, информированием министерства здравоохранения о проделанной работе и пр.

    Отметим, что в рамках госпрограммы планируется совершествование единого электронного регистра и информационной базы больных диабетом, обеспечение диабетиков инсулином и другими лекарственными препаратами, диагностика и профилактика сахарного диабета, организация участия специалистов по борьбе с сахарным диабетом на международных конгрессах, конференциях и симпозиумах и пр.

    В то же время планируется организация тренингов для медиков, издание литературы, буклетов и плакатов по профилактике заболевания, периодическая публикация в СМИ информации о профилактике диабета и пр. 

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