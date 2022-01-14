О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане повысили тарифы на утилизацию опасных медицинских отходов

В Азербайджане повысили тарифы на утилизацию опасных медицинских отходов В Азербайджане повышены тарифы, связанные с утилизацией опасных медицинских отходов.
Здоровье
14 января 2022 г. 13:35
В Азербайджане повысили тарифы на утилизацию опасных медицинских отходов

В Азербайджане повышены тарифы, связанные с утилизацией опасных медицинских отходов.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании Тарифного совета.

По информации, в обращении Министерства экологии и природных ресурсов отмечается, что последнее тарифное регулирование на услуги по размещению, обезвреживанию и утилизации опасных медицинских отходов было осуществлено 1 августа 2014 года, действующий тариф не покрывает расходы и создает трудности для потенциальных предпринимателей в инвестировании в эту сферу и предоставлении качественных услуг.

Для обеспечения эффективного управления в этой сфере решением Тарифного совета тариф по медицинским отходам также был адаптирован к тарифу по другим опасным отходам и установлен на уровне 80 манат/кубометр.

В результате изменения тарифов уменьшится зависимость субъектов от государственного бюджета, а высвободившиеся в бюджете средства будут направлены на осуществляемые в стране социально-ориентированные мероприятия.

Решение вступит в силу с 17 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Təhlükəli tibbi tullantılarla bağlı tariflər artırılıb

Экслюзивные новости

Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi