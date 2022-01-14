В Азербайджане повысили тарифы на утилизацию опасных медицинских отходов

В Азербайджане повышены тарифы, связанные с утилизацией опасных медицинских отходов.

В Азербайджане повышены тарифы, связанные с утилизацией опасных медицинских отходов.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании Тарифного совета.

По информации, в обращении Министерства экологии и природных ресурсов отмечается, что последнее тарифное регулирование на услуги по размещению, обезвреживанию и утилизации опасных медицинских отходов было осуществлено 1 августа 2014 года, действующий тариф не покрывает расходы и создает трудности для потенциальных предпринимателей в инвестировании в эту сферу и предоставлении качественных услуг.

Для обеспечения эффективного управления в этой сфере решением Тарифного совета тариф по медицинским отходам также был адаптирован к тарифу по другим опасным отходам и установлен на уровне 80 манат/кубометр.

В результате изменения тарифов уменьшится зависимость субъектов от государственного бюджета, а высвободившиеся в бюджете средства будут направлены на осуществляемые в стране социально-ориентированные мероприятия.

Решение вступит в силу с 17 января.