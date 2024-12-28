В Азербайджане подготовят список лекарств для включения в ОМС

11:21

В Азербайджане подготовят список лекарств, выдаваемых за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом сказала глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова на тренинге для представителей СМИ по медицинской грамотности.

Она отметила, что с 2025 года лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы будут выдаваться поликлиниками:

"Во второй половине следующего года планируется включить амбулаторные препараты в список ОМС. На обеспечение амбулаторными лекарствами на 6 месяцев следующего года планируется выделить 40 млн манатов".

А.Ахмедова отметила, что в список будут включены только лекарства, назначенные врачом в амбулаторных условиях:

"Также в этом списке будут указаны торговые марки и цены на лекарства. Цены на лекарства будут состоять из двух частей: сумма условной компенсации будет покрываться ОМС, а сумму софинансирования оплатят граждане. Размер софинансирования будет определен путем вычета суммы условной компенсации из розничной цены препарата".

Она добавила, что обеспечение лекарствами в рамках ОМС будет осуществляться исключительно на основе электронного рецепта.