В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах

Агентством продбезопасности Азербайджана (АПБА) подготовлен проект документа "Правила и санитарные нормы в отношении мягких масел, маргаринов и твердых масел".

Агентством продбезопасности Азербайджана (АПБА) подготовлен проект документа "Правила и санитарные нормы в отношении мягких масел, маргаринов и твердых масел".

Как передает Report, об этом председатель АБПА Гошгар Тахмазли сказал на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

Он отметил, что в этом документе отражены статьи, регулирующие содержание трансжирных кислот в масляных продуктах в объеме менее 2% от общего содержания жира в продукте: "В ближайшее время ожидается принятие подготовленных правил и санитарных норм, что требует от местных производителей масел и импортеров снижения содержания трансжирных кислот в маслах до 2%".