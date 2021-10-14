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В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах

В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах Агентством продбезопасности Азербайджана (АПБА) подготовлен проект документа "Правила и санитарные нормы в отношении мягких масел, маргаринов и твердых масел".
Здоровье
14 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах
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Агентством продбезопасности Азербайджана (АПБА) подготовлен проект документа "Правила и санитарные нормы в отношении мягких масел, маргаринов и твердых масел".

Как передает Report, об этом председатель АБПА Гошгар Тахмазли сказал на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

Он отметил, что в этом документе отражены статьи, регулирующие содержание трансжирных кислот в масляных продуктах в объеме менее 2% от общего содержания жира в продукте: "В ближайшее время ожидается принятие подготовленных правил и санитарных норм, что требует от местных производителей масел и импортеров снижения содержания трансжирных кислот в маслах до 2%".

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