В Азербайджане почти 112 тыс. граждан прошли медобследование для женитьбы в прошлом году

В Азербайджане в прошлом году 111 913 граждан прошли обязательное медицинское обследование для вступления в брак.

В Азербайджане в прошлом году 111 912 граждан прошли обязательное медицинское обследование для вступления в брак.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском банке крови при Минздраве.

Согласно данным, у 35 граждан была обнаружена ВИЧ-инфекция 1 и 2 типа, а у 982 - сифилис.

По информации Национального центра гематологии и трансфузиологии, 4357 человек оказались носителями талассемии. В то же время у 50 пар носителями были оба будущих супруга.

Напомним, в Азербайджане с 2015 года введено обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак. В перечень заболеваний, по которым необходимо пройти обязательное обследование перед вступлением в брак, входят гемофилия, талассемия, гепатит, СПИД и некоторые венерические заболевания.