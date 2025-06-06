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В Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных

В Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных В Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных
Здоровье
6 июня 2025 г. 10:56
В Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных

В Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Из них в 77 предоставляются услуги по забою и продаже, в 30 - только по продаже, а в 28 - только по забою.

Кроме того, в ряде регионов установлены передвижные палатки для убоя животных. Все процессы осуществляются под ветеринарным надзором.

Палатки для убоя животных установлены в том числе в селе Агалы Зангиланского района и селе Талыш Агдеринского района, а также в Агдамском, Шушинском, Физулинском и Джебраильском районах.

На пунктах забоя также имеются ветеринарные лаборатории Института продовольственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Bayramla bağlı 135 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstərilir

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