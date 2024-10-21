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В Азербайджане планируют расширить пакет услуг по ОМС

В Азербайджане планируют расширить пакет услуг по ОМС 10:19
Здоровье
21 октября 2024 г. 11:01
В Азербайджане планируют расширить пакет услуг по ОМС

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало общественные обсуждения с целью обновления Пакета услуг.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

На двух общественных обсуждениях, организованных с целью оптимизации инвазивной кардиологии и кардиохирургических услуг, предоставляемых по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), приняли участие председатели, заместители и члены Азербайджанского кардиологического общества, Общественного объединения "Детская кардиология и ревматология", Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, инвазивные кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги Министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

На мероприятиях отмечено, что в обновляемом Пакете услуг планируется обеспечить доступность медуслуг для граждан с учетом мнений и предложений специалистов об инвазивной кардиологии и кардиохирургических услугах. Каждая новая услуга, отвечающая современным медицинским стандартам, также направлена ​​на повышение качества жизни граждан.

Предлагаемые изменения включают расширение в Пакете услуг спектра медуслуг, связанных с сердечной недостаточностью, внезапной остановкой сердца, инфарктом мозга, почечной недостаточностью и портальной гипертензией.

Врачи заявили, что представят свои предложения в письменном виде.

Аналогичные обсуждения планируются провести также по нейрохирургии, травматологии, офтальмологии и другим сферам услуг.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİcbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilən bir sıra tibbi xidmətlərin çeşidi artırılacaq

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