В Азербайджане переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться спустя 5 месяцев

В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы.

В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Начиная с сегодняшнего дня сдавшие положительный тест на COVID-19 граждане по прошествии 5 месяцев могут быть вакцинированы. Для этого им необходимо взять очередь на вакцинацию от COVID-19 на сайте randevu.its.gov.az.

Отметим, что срок действия выдаваемого переболевшим пациентам "сертификата иммунитета" составляет 6 месяцев.