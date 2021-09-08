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В Азербайджане переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться спустя 5 месяцев

В Азербайджане переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться спустя 5 месяцев В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы.
Здоровье
8 сентября 2021 г. 17:28
В Азербайджане переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться спустя 5 месяцев

В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Начиная с сегодняшнего дня сдавшие положительный тест на COVID-19 граждане по прошествии 5 месяцев могут быть вакцинированы. Для этого им необходимо взять очередь на вакцинацию от COVID-19 на сайте randevu.its.gov.az.

Отметим, что срок действия выдаваемого переболевшим пациентам "сертификата иммунитета" составляет 6 месяцев.

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Версия на английском языке Those who recovered from COVID-19 can be vaccinated after 5 months
Версия на азербайджанском языке COVID-19 testi pozitiv çıxan şəxslər 5 aydan sonra vaksinasiya oluna bilərlər

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