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В Азербайджане пациенты смогут оценивать качество медуслуг в рамках полиса ОМС

В Азербайджане пациенты смогут оценивать качество медуслуг в рамках полиса ОМС В Азербайджане со следующего года пациенты получат возможность оценивать оказанные им медицинские услуги в рамках полиса обязательного медицинского страхования посредством мобильного приложения e-Tabib.
Здоровье
22 ноября 2023 г. 13:21
В Азербайджане пациенты смогут оценивать качество медуслуг в рамках полиса ОМС

В Азербайджане со следующего года пациенты получат возможность оценивать оказанные им медицинские услуги в рамках полиса обязательного медицинского страхования посредством мобильного приложения e-Tabib.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, в мобильном приложении пациенты смогут оставить отзыв о качестве медицинского обслуживания, поведении медперсонала, отношении к пациенту, условиях, созданных в медучреждении: "Данные будут анализироваться для повышения качества предоставляемых медуслуг. Эти меры призваны сделать медицинские услуги более доступными, а также повысить уровень удовлетворенности граждан".

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