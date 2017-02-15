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    В Азербайджане ожирением в основном страдают женщины - СТАТИСТИКА

    Среди детей этим заболеванием в основном страдают мальчики

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане 4 401 страдающий ожирением человек находится на учете.

    Как заявили в ответ на запрос Report в Госкомстате, с данным диагнозом на учете в лечебно-профилактических учреждениях стоят 1 870 мужчин и 2 531 женщина. 1 327 человек из них - лица в возрасте до 18 лет. В данном возрасте от ожирения в основном страдают мальчики.

    Так, количество вставших на учет страдающих ожирением мальчиков составляет 724, а девочек – 603. 

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