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В Азербайджане от коронавируса выздоровели трое пациентов старше 90 лет

В Азербайджане от коронавируса выздоровели трое пациентов старше 90 лет “У нас были пациенты в возрасте 92, 94 и 95 лет, которые болели коронавирусом. Заболевание в этом возрасте может протекать по-разному. Порою молодые переносят болезнь в более тяжелой форме, а пожилые в более легкой. Отмечу, что наши пожилые пациенты выздо
Здоровье
30 апреля 2021 г. 16:17
В Азербайджане от коронавируса выздоровели трое пациентов старше 90 лет
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“У нас были пациенты в возрасте 92, 94 и 95 лет, которые болели коронавирусом. Заболевание в этом возрасте может протекать по-разному. Порою молодые переносят болезнь в более тяжелой форме, а пожилые в более легкой. Отмечу, что наши пожилые пациенты выздоровели и выписаны домой”.

Как сообщает Report, об этом выступая на тему “COVID-19 в стационарных условиях” заявил преподаватель Азербайджанского медицинского университета, хирург Рауф Гасымов.

Он отметил, что 95-летний пациент также перенес COVID-19 в легкой форме: “У него не было сопутствующих заболеваний. Хотя потребность в кислороде возникла, он выздоровел без осложнений. У двух других пациентов потребность в кислороде была высокой, и они долгое время лечились в клинике. Главное, что они выздоровели и выписаны домой”.

Врач подчеркнул, что среди пожилых людей отмечено достаточно много смертей: “Потому что из-за сопутствующих заболеваний устойчивость организма пожилых людей ослабевает. Поэтому таких людей нужно беречь от болезней”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşı 90-dan artıq olan üç xəstə koronavirusdan sağalıb

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