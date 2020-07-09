В Баку завотделом поликлиники умерла от COVID-19

62-летняя женщина страдала сахарным диабетом

Заведующая первым терапевтическим отделом городской поликлиники №25 в Бинагадинском районе Баку, Аида Исмаилгызы, скончалась от коронавируса.

В поликлинике Report сообщили, что два дня назад, придя на работу, она сообщила о проблемах со здоровьем.

По информации, А.Исмаилгызы минувшим днем прошла компьютерную томографию: "В результате обследования КТ у нее было обнаружено "матовое стекло". После возвращения домой ей стало хуже, она скончалась".

62-летняя женщина страдала сахарным диабетом.

В поликлинике сообщили, что в настоящее время в медучреждении нет заразившихся коронавирусом работников.

Отметим, что ряд СМИ написал о том, что из-за нехватки мест в больнице врач лечилась дома, где и умерла от удушья.

В TƏBİB в ответ на запрос Report сообщили, что им не поступало в связи с этим никаких жалоб: "Если какой-то больной отказывается лечиться в больничных условиях, в письменном виде подписывается расписка. Конкретно по затронутому вами вопросу в TƏBİB жалоб не поступало".