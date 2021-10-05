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В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО

В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО В Азербайджане установлены требования к генетически модифицированным кормовым продуктам.
Здоровье
5 октября 2021 г. 10:21
В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО
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В Азербайджане установлены требования к генетически модифицированным кормовым продуктам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в первоначальном варианте нового законопроекта "О безопасности пищевых продуктов".

В проекте отмечается, что переработка, оборот и использование на территории Азербайджана генетически модифицированных кормовых продуктов (содержащих ГМО кормовых продуктов, содержащих ингредиенты, произведенные из ГМО), перечень которых определяется соответствующим органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, будет разрешено после регистрации этих продуктов органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти. В противном случае переработка, оборот и использование на территории Азербайджана генетически модифицированных кормовых продуктов запрещено.

Для регистрации продукции она должна отвечать установленным требованиям: не оказывать негативного воздействия на жизнь и здоровье человека, здоровье животных и растений и окружающую среду; не вводить в заблуждение пользователя; содержать необходимые ингредиенты в продуктах, которые они заменяют для нормального питания животных.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda GMO-lu yem məhsullarına dair tələblər müəyyən edilib

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