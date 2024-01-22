В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и ООО "Bona Dea Hospital" подписали соглашение, предусматривающее проведение операций по устранению врожденных пороков сердца у детей за счет средств госбюджета.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и ООО "Bona Dea Hospital" подписали соглашение, предусматривающее проведение операций по устранению врожденных пороков сердца у детей за счет средств госбюджета.

Как сообщили Report в Госагентстве, соглашение предусматривает 44 медуслуги по устранению врожденных пороков сердца у детей.

Сюда входят ремонт или замена клапанов сердца, имплантация и замена кардиостимуляторов, вскрытие, пункция и удаление околосердечной сумки, устранение дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородки при помощи протезов и пр.

Дети с врожденными пороками сердца должны направляться медучреждениями в отделение детской кардиологии Республиканской детской клинической больницы. После обследований в отделении ставится окончательный диагноз и при наличии показаний к операции выдается направление в Bona Dea Hospital.

При необходимости неотложной операции новорожденного в сопровождении неонатолога должны экстренно доставить в Bona Dea Hospital из Родильного дома.