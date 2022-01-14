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В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных

В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных "В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных".
Здоровье
14 января 2022 г. 15:18
В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных

"В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Республиканской клинической урологической больницы им. академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, инфицирование лиц с почечной недостаточностью COVID-19 приводит к появлению осложнений: "Ряд осложнений можно избежать, если принять своевременные меры. У пациентов с почечной недостаточностью осложнений больше, чем у здоровых людей. Но даже у здоровых граждан при коронавирусе могут появиться проблемы с почками, но это, как правило, преходящие проблемы”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hemodializ xəstələrinin sayı açıqlanıb

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