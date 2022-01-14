"В Азербайджане около четырех тысяч гемодиализных больных".
Как сообщает Report, об этом сказал директор Республиканской клинической урологической больницы им. академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев.
По его словам, инфицирование лиц с почечной недостаточностью COVID-19 приводит к появлению осложнений: "Ряд осложнений можно избежать, если принять своевременные меры. У пациентов с почечной недостаточностью осложнений больше, чем у здоровых людей. Но даже у здоровых граждан при коронавирусе могут появиться проблемы с почками, но это, как правило, преходящие проблемы”.