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В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании

В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании "До сегодняшнего дня поступило около 69 тысяч обращений на получение сертификата о противопоказании к вакцинации от коронавируса".
Здоровье
28 декабря 2021 г. 18:41
В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании

"До сегодняшнего дня поступило около 69 тысяч обращений на получение сертификата о противопоказании к вакцинации от коронавируса".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, около 40 тысяч обратившихся - кормящие женщины, 10 404 - беременные и более 6 000 - хронические больные: "В настоящее время количество обращений, связанных с хроническими заболеваниями, сократилось. Поскольку процесс является электронным, ни о каком дополнительном вмешательстве здесь не может быть и речи".

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Версия на английском языке Some 69,000 Azerbaijanis apply for contraindication certificates
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əks-göstəriş sertifikatı ilə bağlı müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

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