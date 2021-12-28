В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании

"До сегодняшнего дня поступило около 69 тысяч обращений на получение сертификата о противопоказании к вакцинации от коронавируса".

"До сегодняшнего дня поступило около 69 тысяч обращений на получение сертификата о противопоказании к вакцинации от коронавируса".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, около 40 тысяч обратившихся - кормящие женщины, 10 404 - беременные и более 6 000 - хронические больные: "В настоящее время количество обращений, связанных с хроническими заболеваниями, сократилось. Поскольку процесс является электронным, ни о каком дополнительном вмешательстве здесь не может быть и речи".