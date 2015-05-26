В Азербайджане около 2000 людей с вероятностью заражения вирусом гепатита В и С обратились для получения бесплатных лекарств

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжается раздача бесплатных лекарств больным, страдающим вирусом гепатита. С июня прошлого месяца при министерстве здравоохранения создана комиссия по организации обследования и лечения лиц, зараженных вирусом гепатита В и С. На сегодняшний день в комиссию уже обратилось около 2000 людей. Анализируются результаты их обследований, проводятся дополнительные исследования". Об этом в заявлении Report сообщила заместитель председателя комиссии по организации обследования и лечения лиц, зараженных вирусом гепатита В и С Хагигат Гадирова.

По ее словам, комиссия собирается еженедельно и рассматривает документы: "При необходимости встречаемся с больными. Представляются документы по соответствующим спискам, документы рассматриваются в течение 2 недель и выносится соответствующее решение. После вынесения решения больные бесплатно получают лекарства по назначению врача. Уже 35-40% обратившихся больных получают лечение. Отмечу, что на I стадии для больных гепатитом С в страну привезено 500 лекарственных препаратов, а для больных гепатитом С - 100 лекарственных препаратов. Пока лекарств достаточно. Они ввозятся поэтапно. Получающим лечение больным будут предоставлены бесплатные лекарства".

Хагигат Гадирова также подчеркнула, что большинство людей, обратившихся в комиссию, составляют мужчины, среди них есть также малолетние дети.