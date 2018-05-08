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    В Азербайджане около 1 млн носителей и более 3000 больных талассемией

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Сейчас в Азербайджане имеются более 3000 больных талассемией".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Центра талассемии Валех Гусейнов.

    По его словам, в стране имеется около 1 млн носителей талассемии:

    "Если два носителя создадут семью, велика вероятность, что их ребенок родится больным. Благодаря тому, что в стране стало проводиться добрачное медицинское обследование, наблюдается серьезное снижение числа детей с этой болезнью".

    В.Гусейнов отметил, что за последние 5 лет в центре была осуществлена трансплантация по пересадке костного мозга 55 больным: 

    "Большинство из них были больны талассемией. Полученные результаты эквивалентны мировым результатам. Одна из целей на будущее – формирование реестра соответствия тканей. Это поможет в подборе донора для больных, которые не могут найти донора".

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