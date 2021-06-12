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В Азербайджане обсуждается введение третьей дозы вакцины некоторым лицам

В Азербайджане обсуждается введение третьей дозы вакцины некоторым лицам "Ни одна вакцина не является эффективной на 100 процентов. Проверка антител также не предельно точно характеризует уровень иммунитета. Есть люди, у которых после двух доз антитела вообще не образуются. Сейчас обсуждается и исследуется введение им третьей
Здоровье
12 июня 2021 г. 15:33
В Азербайджане обсуждается введение третьей дозы вакцины некоторым лицам

"Ни одна вакцина не является эффективной на 100 процентов. Проверка антител также не предельно точно характеризует уровень иммунитета. Есть люди, у которых после двух доз антитела вообще не образуются. Сейчас обсуждается и исследуется введение им третьей дозы вакцины".

Как передает Report, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, вакцинацией, в первую очередь, устраняются случаи осложнения и фатального исхода, с другой стороны, это также зависит от иммунной системы каждого отдельно взятого человека: "Среди населения есть люди с сильной и слабой иммунными системами. Особенно у пожилых людей иммунная система несколько слабая. У страдающих от хронических болезней формирование иммунитета слегка задерживается. Они должны обязательно вакцинироваться. Однако результаты, полученные у них после вакцинации, могут отличаться от результатов здоровых людей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi şəxslərə vaksinin üçüncü dozasının vurulması məsələsi müzakirə edilir

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