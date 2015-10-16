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    В Азербайджане обнародованы регионы с наибольшей заболеваемостью мочекаменной болезнью почек

    Заведующий отделением: Урологические болезни чаще всего встречаются в северных регионах

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Урологические болезни чаще всего встречаются в северных регионах". 

    Об этом в заявлении Report сообщил заведующий урологическим отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) уролог-хирург Фикрет Ахмедов.

    По его словам, среди урологических заболеваний чаще встречается мочекаменная болезнь почек, которая больше всего наблюдается у жителей Шеки: "Широкое распространение заболевания связано с составом воды, употребляемым населением".

    Заведующий отделением отметил, что пока точные названия территорий с наибольшей встречаемостью заболевания неизвестны: "Для этого нужны расширенные исследования. Помимо этого, каждый человек индивидуален. Образ жизни и питания, а также количество потребляемой жидкости каждого человека различаются. Однако по некоторым статистическим данным и полученным фактам, урологические заболевания больше всего распространены в северных регионах". 

    Ф.Ахмедов сообщил, что данное заболевание чаще всего встречается у жителей стран с теплым климатом: "Это связано с обильным приемом жидкости и потерей жидкости в результате потения". 

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