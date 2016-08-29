В Азербайджане обнародовано количество больных с наркологическими и психологическими расстройствами

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в амбулаторных психиатрических учреждениях число впервые взятых на учет больных с наркологическими и психологическими расстройствами составило 5,1 тыс. или 54 человека на каждые 100 тыс. населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, среди взятых под диспансерное наблюдение больных с впервые установленным диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" 1,6% составили женщины, 98,4% - мужчины. Наркомания и токсикомания зафиксирована у 2,4% женщин и 97,6% мужчин.

Психическими расстройствами страдают 30,9% женщин и 69,1% мужчин.