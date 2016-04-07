В Азербайджане обнародовано число лиц с талассемией

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с "Правилами прохождения медицинского обследования лицами, желающими выступить в брак" с 1 июня и до сегодняшнего дня медобследование прошли 117 500 человек.

Об этом в заявлении Report сказала завотделением талассемии и профилактики Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Айсель Микаилзаде.

По ее словам, выяснилось, что 6 521 из них являются носителями талассемии: "Они были проинформированы об этом. С начала обследований у 50 пар носителями талассемии оказались как парень, так и девушка. Узнав об этом, некоторые из них отказались вступать в брак. Результаты обследований направляются в медицинские учреждения по месту жительства".

Завотделом заявила, что за последние 8 месяцев у 363 вступающих в брак обнаружен сифилис, а у 74 - ВИЧ: "Информация касательно инфекции ВИЧ была направлена в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, так как ВИЧ-инфицированным следует пройти повторное обследование".

Отметим, что после внесения изменений в Семейный кодекс с 1 июня 2015 года желающие вступить в брак обязаны проходить медобследование.

Кабмин утвердил правила прохождения медобследования вступающими в брак и установил список заболеваний, проверку на наличие которых необходимо пройти. С этой целью в медицинских учреждениях были созданы необходимые условия. Обследование проводится в госучреждениях, установленных Минздравом по месту жительства вступающих в брак или одного из них. Обследования и консультации проводятся бесплатно.