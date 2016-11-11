В Азербайджане обнародовано число детей, страдающих сахарным диабетом I типа

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в настоящее время официально зарегистрировано 212 577 больных сахарным диабетом".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель директора Республиканского эндокринологического центра Бабек Салек.

По его словам, 28 924 из них страдают сахарным диабетом I типа, 183 653 - II типа: "Среди больных сахарным диабетом I типа 1 150 человек составляют дети. Из них 99% - инсулинозависимые. Отмечается рост числа больных, а также омоложение болезни. Так, сегодня в мире более 500 тыс. детей страдают сахарным диабетом I типа. Если раньше сахарный диабет II типа встречался в возрастной категории 45-50 лет, то сегодня болезнь может наблюдаться и в 30 лет. Заболевание даже может отмечаться у годовалого ребенка".

Б.Малек отметил, что в мире насчитывается около 415 млн больных сахарным диабетом: "По предположениям, в 2040 году этот показатель достигнет 642 млн. Если сегодня диабетом страдает каждый 11-й житель планеты, в 2040 году это число составит каждый десятый. В каждые 6 секунд от осложнения диабета умирает один больной. Среди них можно указать инфаркт, инсульт, почечную недостаточность".

"В результате воздействия диабета на глаза, сердечно-сосудистую, нервную системы, почки у больных возникают тяжелые проблемы. Слепота, инфаркт миокарда, инсульт, ампутация приводят к ранней инвалидности и смерти", - подчеркнул замдиректора Центра.