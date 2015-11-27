В Азербайджане обнародовано число детей с потерей слуха и зрения

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане зарегистрировано более 16 тыс. детей со слабым зрением.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, их число на 2014 год составило 16 381 человек.

Среди этих детей преимущество составляет возрастная группа 11-17 лет. 574 ребенка полностью потеряли зрение.

Количество детей с полной потерей слуха составило 1 204 человека, а число детей с тугоухостью - 3 329 человек.

Помимо этого, у 6 152 детей наблюдается нарушение речи, а у 5 190 - умственная отсталость.

У 5 220 детей был зарегистрирован сколиоз (искривление позвоночника). Помимо этого у 3 871 ребенка в Азербайджане отмечаются остаточные явления полиомиелита и церебрального паралича.