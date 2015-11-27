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    В Азербайджане обнародовано число детей с потерей слуха и зрения

    Количество детей с полной потерей слуха составило 1 204 человека

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане зарегистрировано более 16 тыс. детей со слабым зрением. 

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, их число на 2014 год составило 16 381 человек. 

    Среди этих детей преимущество составляет возрастная группа 11-17 лет. 574 ребенка полностью потеряли зрение. 

    Количество детей с полной потерей слуха составило 1 204 человека, а число детей с тугоухостью - 3 329 человек.

    Помимо этого, у 6 152 детей наблюдается нарушение речи, а у 5 190 - умственная отсталость.

    У 5 220 детей был зарегистрирован сколиоз (искривление позвоночника). Помимо этого у 3 871 ребенка в Азербайджане отмечаются остаточные явления полиомиелита и церебрального паралича. 

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