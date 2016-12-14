В Азербайджане обнародовано число больных талассемией

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За текущий год в Республиканский центр талассемии обратились 21 009 человек

Как сообщает Report, об этом заявил директор центра Джейхун Мамедов.

Он отметил, что 2 749 из них обратились впервые, среди них 276 человек взяты на диспансерный учет: "В настоящее время в центре получают лечение и обеспечиваются лекарственными препаратами 2 862 человека, находящихся на диспансерном учете. В дневном стационаре центра 976 больным, находящимся на диспансерном учете, постоянно переливается эритроцитарная масса".

Директор отметил, что в отделение гематологии центра за год получают лечение 489 больных.

Он также добавил, что обследование молодоженов до брака, которое проводится с июня 2015 года, играет важную роль в выявлении талассемии: "Целью проведенных обследований является предотвращение появления на свет детей с талассемией. За год было обследовано 134 656 человек, у 4 358 человек выявлено носительство, причем в 32 случаях носительство выявлено у обоих в паре. Им сделаны соответствующие рекомендации".