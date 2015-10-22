В Азербайджане обнародовано число больных страдающих почечной недостаточностью

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане 2 812 больных, страдающих почечной недостаточностью, получают диализ".

Об этом Report заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, гемодиализная помощь за счет государства оказывается 1132 больным в Баку и 1680 больным в регионах. Заведующий отделением отметил, что в больницах Азербайджана функционируют 35 отделений диализа, из них 8 находятся в Баку, а 27 - в регионах: "В республике также имеется 534 диализных аппарата".

Ф.Бабаев отметил, что в этом году в Азербайджане больше всего случаев заболевания почечной недостаточностью зарегистрировано среди жителей Гянджи, Шамкира, Мингячевира и Баку. Завотделом сообщил, что этот показатель связан с большим количеством населения в этих регионах: "Снижение числа больных почечной недостаточностью невозможно, так как болезнь не излечивается полностью. Во всем мире число больных с различными заболеваниями растет. Например, в прошлом году в Азербайджане число больных сахарным диабетом составляло 136 тыс. человек, а в этом году это число выросло до 250 тыс. человек. А это волей-неволей способствует возникновению почечных осложнений у этих больных. Помимо этого, раньше жители регионов при почечных болях пользовались народной медициной, а сейчас во всех регионах люди обращаются в диализные центры. Поэтому число больных растет из года в год".