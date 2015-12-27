​В Азербайджане обнародована статистика роста заболеваний в течение 10 лет

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована ситуация с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

Как сообщает Report, об этом говорится в документе "Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане на 2015-2020 годы".

В документе отмечено, что за последние 10 лет наблюдается рост заболеваний кровеносной системы на 5%, дыхательной системы - на 11%, эндокринной системы - в 2,5 раза, в том числе, сахарного диабета - в 3,7 раз, нервной системы - на 15%, злокачественных новообразований - на 30%.

Кроме того, за последние 10 лет случаи заболеваемости НИЗ во всем мире выросли на 14%. Как и во многих странах, в Азербайджане неинфекционные заболевания являются одной из основных причин смертности.

В структуре заболеваемости свыше 50% приходится на НИЗ, 17,6% - на заболевания кровеносной системы, 15% - дыхательной системы, 15% - эндокринной системы, 2,7% - злокачественных новообразований.

В Азербайджане основные случаи смертности приходятся на указанные выше четыре класса заболевания. Первое место занимают заболевания кровеносной системы (59,8%), 2-е место - злокачественные новообразования (12,5%), 3-е место - заболевания дыхательной системы (2%).

Исследования показывают, что в стране курит свыше 50% мужского населения страны, 14,3% регулярно потребляют спиртные напитки.

В то же время, только 6,4% Азербайджана регулярно занимаются спортом.