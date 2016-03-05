В Азербайджане обнародована статистика младенцев, рожденных преждевременно

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году более 30% преждевременно рождённых младенцев весом менее 1000 граммов были спасены в результате высококвалифицированной медицинской помощи.

Как сообщает Report, эта информация была отражена в докладе Кабинета министров о результатах деятельности в 2015 году.

Согласно представленным данным, положительная динамика, характеризующая показатели здоровья матери и ребенка, продолжается. Таким образом, если показатель младенческой смертности в 2010 году составил 11,2, в 2014 году - 10,2 промилле, то в 2015 году этот показатель составил 11 промилле. Увеличение этого показателя с прошлого года связано с интеграцией более жестких международных критериев живорождения в республике, принятых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По сравнению с уровнем материнской смертности в 2014 году, она снизилась с 14,6 до 14,4 на 100 тысяч младенцев.

Количество случаев заражения эпидемическим паротитом снизилось на 33% по сравнению с 2014 годом.