В Азербайджане обнародована статистика материнских смертей при родах

Также были предварительно совершены 34,8 млн амбулаторных обращений, включая посещение врача и профилактические посещения

В прошлом году в Азербайджане имели место 20 случаев материнской смертности, показатель детской смертности составил 9,8 промилле.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020-й год.

В отчете отмечается, что 268 новорожденных детей родились с весом меньше 1 000 граммов, из них 105 младенцев спасти не удалось.

Также отмечается, что были предварительно совершены 34,8 млн амбулаторных обращений, включая посещение врача и профилактические посещения. За тот же период предварительно 515,6 тыс. больных получили стационарное лечение.