Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована численность практикующих врачей за прошлый год. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 2015 году количество врачей составило 32 756 (в 2014 году - 32 434) человек. Таким образом, на каждые 10 тыс. населения приходится 34,6 врачей. Среди них преобладают терапевты. Так, их количество в прошлом году составило 8 504 человек.

Последующие места по количеству врачей занимают педиатры - 4 029 (в 2014 году - 3 992), хирурги - 3 640 (в 2014 году - 3 771), стоматологи - 2 601 (в 2014 году - 2 452), гинекологи - 1 913 (в 2014 году - 1 989). Число врачей других специальностей составило 6 044 (в 2014 году - 5 293) человек.