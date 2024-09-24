В Азербайджане необходимо разработать единую концепцию для обеспечения устойчивости сельского хозяйства

В Азербайджане необходимо разработать единую концепцию, связанную с устойчивостью сельского хозяйства, продовольственной безопасностью и защитой окружающей среды.

В Азербайджане необходимо разработать единую концепцию, связанную с устойчивостью сельского хозяйства, продовольственной безопасностью и защитой окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Закия Мустафаева на открытии 74-й сессии Совета Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (EPPO).

По ее словам, в Азербайджане должен применяться стратегический и интегрированный подход, охватывающий политику и нормативно-правовую базу, анализирующую и управляющую рисками в секторах продовольственной безопасности, здоровья животных и растений, включая связанные экологические риски.

"Сюда должны входить вопросы интродукции вредных для растений и животных организмов и болезней, применения и выпуска в природу генетически модифицированных организмов и их продуктов, применения и управления инвазивными чужеродными видами и генотипами. То есть должна быть разработана единая концепция, напрямую связанная с устойчивостью сельского хозяйства, продовольственной безопасностью и защитой окружающей среды", - сказала она.

Она напомнила, что в целях защиты здоровья населения и окружающей среды, с учетом передового международного опыта, в Азербайджане запрещено применение и оборот 238 видов действующих веществ пестицидов с высокой токсичностью.