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В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян.
Здоровье
30 июня 2022 г. 11:27
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, т.е. заболевание, передающееся человеку от животных. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос и рот. От человека к человеку болезнь может передаться при длительном тесном контакте. Основным признаком болезни является гнойная сыпь, появляющаяся на лице и за короткое время покрывающая все тело. До проявления клинических симптомов болезни больной и контактирующие с ним лица не считаются заразными.

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