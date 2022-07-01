В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

"В Азербайджане пока не зарегистрировано случаев заражения вирусом оспы обезьян".

"В Азербайджане пока не зарегистрировано случаев заражения вирусом оспы обезьян".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, вирус передается только в результате тесного контакта и имеет специфические симптомы: "Основным подтверждением является лабораторное обследование. Сегодня в стране не имеется даже подозрительного случая. Поэтому не было необходимости в каких-либо методах обследования. Привезенные тесты передадут в специальный Центр контроля за особо опасными инфекциями. Там же будут проводиться все обследования".