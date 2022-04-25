В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения

В Азербайджане до сих пор не выявлено ни одного случая заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения среди детей.

В Азербайджане до сих пор не выявлено ни одного случая заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения среди детей.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита неизвестного происхождения обнаружен в 11 странах Европейского региона ВОЗ и в США: "Текущая эпидемиологическая ситуация в стране была немедленно изучена органами здравоохранения Азербайджанской Республики. Согласно полученным результатам, в Азербайджане до сих пор не выявлено ни одного случая заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения среди детей".

"Доводим до сведения граждан, что ситуация в стране находится под пристальным наблюдением и контролем. Просим граждан не впадать в панику, при этом следовать профилактическим мерам, особенно правилам личной гигиены, включающую частое мытье рук, избегать близких контактов с больными людьми (симптомы чихания, кашля и др.), а также не прикасаться к глазам, носу и рту грязными руками. Призываем родителей и других опекунов быть осведомленными о симптомах гепатита неизвестного происхождения и, в случае возникновения каких-либо проблем, обращаться к медицинскому персоналу", - говорится в заявлении.

В настоящее время в мире зафиксировали 169 случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения.

Заболевание проявляется как острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Во многих случаях выявлялись желудочно-кишечные симптомы, в частности боль в животе, а также диарея, рвота, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита. Однако ни в одном из этих случаев вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены, сообщили в ВОЗ. Заболевание новым видом гепатита фиксируют у детей от одного месяца до 16 лет.