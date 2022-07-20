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В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом

В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом.
Здоровье
20 июля 2022 г. 15:46
В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом

В Азербайджане не ожидается введения жестких мер в связи с коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тейяр Эйвазов.

Он напомнил, что Азербайджан имеет двухлетний опыт борьбы с коронавирусом: "Принятие жестких мер в в период пандемии было обусловлено отсутствием информации о вирусе. Однако сегодня мы видим, что, хотя и штамм "Омикрон" обладает высокой заразностью, число тяжелых случаев заболевания невелико. Ужесточение карантинных правил было связано с ростом числа тяжелых случаев заболевания, в результате чего перегружались учреждения здравоохранения. В настоящее время число тех, кто тяжело переносит коронавирус, невелико. Я думаю, что нет необходимости идти на жесткие меры, связанные с пандемией".

Представитель министерства добавил, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане в связи с COVID-19 удовлетворительная: "Пока соответствующие ведомства давали определенные рекомендации относительно использования масок в закрытых помещениях, соблюдения социальной дистанции и гигиенических правил. Поэтому я не думаю, что будут введены жесткие меры".

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Версия на английском языке No stringent coronavirus-related measures expected in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusla əlaqəli sərt tədbirlərin tətbiqi gözlənilmir

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