В Азербайджане названо число больных с COVID-19 в реанимации

21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщило о числе пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, по состоянию на 24 августа.

Как сообщает Report, в настоящее время 181 пациент находится в реанимации. 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В целом, лечение 1 803 пациентов продолжается в больницах особого режима.

В целом в стране выявлено 35 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 33 104 человека излечились, 519 пациентов умерли, 1 803 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус, всего - 878 667.