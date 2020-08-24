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В Азербайджане названо число больных с COVID-19 в реанимации

В Азербайджане названо число больных с COVID-19 в реанимации 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких
Здоровье
24 августа 2020 г. 17:30
В Азербайджане названо число больных с COVID-19 в реанимации

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщило о числе пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, по состоянию на 24 августа.

Как сообщает Report, в настоящее время 181 пациент находится в реанимации. 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

В целом, лечение 1 803 пациентов продолжается в больницах особого режима.

В целом в стране выявлено 35 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 33 104 человека излечились, 519 пациентов умерли, 1 803 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 4 890 тестов на коронавирус, всего - 878 667.

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Версия на азербайджанском языке Reanimasiyada olan COVID-19 xəstələrinin sayı açıqlandı

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