В Азербайджане назначены директора четырех районных больниц

Назначены новые директора центральных больниц в четырех районах Азербайджана.

В Азербайджане назначены директора четырех районных больниц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сайяд Юсифов возглавил Центральную больницу Агстафинского района, Ширин Самедова назначена директором Центральной больницы Сальянского района.

Имран Гурбанов возглавил Центральную больницу Шамахинского района, а Гюнай Мурадова заняла пост директора Центральной больницы Гобустанского района.

Сообщается, что новые директора представлены коллективам медучреждений и уже приступили к исполнению своих обязанностей.