В Азербайджане насчитывается всего 9 больных коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая инфицированных коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров.

На данный момент в стране выявлено 831 952 факта заражения, из них 821 660 человек выздоровели, в настоящее время насчитывается 9 активных больных. На сегодняшний день умерло 10 283 человека.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 430, а всего на сегодняшний день - 7 646 279 тестов.

При этом за последние сутки в стране вакцинировано 192 человека.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 967 420.