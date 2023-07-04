О нас

В Азербайджане насчитывается всего 9 больных коронавирусом 

В Азербайджане насчитывается всего 9 больных коронавирусом  В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая инфицированных коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
4 июля 2023 г. 16:56
В Азербайджане насчитывается всего 9 больных коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров.

На данный момент в стране выявлено 831 952 факта заражения, из них 821 660 человек выздоровели, в настоящее время насчитывается 9 активных больных. На сегодняшний день умерло 10 283 человека.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 430, а всего на сегодняшний день - 7 646 279 тестов.

При этом за последние сутки в стране вакцинировано 192 человека.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 967 420.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin sayı 9 nəfərdir

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi