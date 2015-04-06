Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане наказаны двое главных врачей. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2014 год.

Так, по итогам аудита министерства здравоохранения были предприняты административно-взыскательные меры, в результате чего главврач Городской клинической больницы №3 был освобожден от должности, начальник отдела и директор автобазы Республиканского центра гигиены и эпидемиологии получили выговор, главврачу Республиканской психиатрической больницы №1 и директору Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии сделано предупреждение.

Отметим, что 14 апреля отчет будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса. Отчет представит председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.