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    В Азербайджане наказаны 11 врачей, выписывающих рецепты ненадлежащим образом

    В 15 аптеках выявлены случаи продажи лекарственных препаратов без рецепта

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения усилил меры против участников фармацевтического рынка. В рамках проведенных текущих проверок в 15 аптеках выявлены случаи продажи лекарственных препаратов без рецепта и составлены протоколы. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    В отношении 11 врачей, выписывающих рецепты ненадлежащим образом, предприняты административные меры.   

    "Согласно поручению главы государства, министерство здравоохранения продолжает проводить системные мероприятий по качеству лекарств, деятельности аптек и отпуску лекарственных препаратов населению", - говорится в сообщении.

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