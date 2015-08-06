В Азербайджане наказаны 11 врачей, выписывающих рецепты ненадлежащим образом

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения усилил меры против участников фармацевтического рынка. В рамках проведенных текущих проверок в 15 аптеках выявлены случаи продажи лекарственных препаратов без рецепта и составлены протоколы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В отношении 11 врачей, выписывающих рецепты ненадлежащим образом, предприняты административные меры.

"Согласно поручению главы государства, министерство здравоохранения продолжает проводить системные мероприятий по качеству лекарств, деятельности аптек и отпуску лекарственных препаратов населению", - говорится в сообщении.