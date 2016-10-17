В Азербайджане начнет функционировать специальный кабинет для желающих бросить курить

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Начиная со следующего месяца при амбулаторном отделении Центра общественной медицины и реформ министерства здравоохранения будет функционировать кабинет медицинской консультации для отказа от никотина и "Горячая линия".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, здесь никотинозависимые лица, желающие избавиться от этой зависимости, получат профессиональную медицинскую помощь и психологические консультации.

Проект будет реализован в соответствии с требованиями "Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике в 2015-2020 гг".

В течение пилотной фазы, которая продлится 2 месяца, предусматривается, что в каждом кабинете и на горячей линии будут работать по одному специалисту. В настоящее время в амбулаторном отделении центра создан соответствующий кабинет, выделена специальная телефонная линия и начато проведение трехдневных тренингов на основании методических инструкций.

По завершении срока пилотного проекта будут оценены проведенные работы и рассмотрены вопросы проведения необходимых мер для эффективного и рационального осуществления работ.