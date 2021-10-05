В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет

В Азербайджане подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет введена вакцина mRNT Pfizer (Comirnaty) против COVID-19.

В Азербайджане подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет введена вакцина mRNT Pfizer (Comirnaty) против COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно решению научно-медицинского совета министерства, принятому с учетом текущей эпидемиологической ситуации, официальным разрешениям Европейского фармацевтического агентства, Американской администрации по контролю за продуктами и лекарствами на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty), подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут быть вакцинированы от COVID-19 на основании соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей.

Вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет будет проводиться централизованно в Бакинском медицинском центре.