О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет

В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет В Азербайджане подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет введена вакцина mRNT Pfizer (Comirnaty) против COVID-19.
Здоровье
5 октября 2021 г. 13:21
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет введена вакцина mRNT Pfizer (Comirnaty) против COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно решению научно-медицинского совета министерства, принятому с учетом текущей эпидемиологической ситуации, официальным разрешениям Европейского фармацевтического агентства, Американской администрации по контролю за продуктами и лекарствами на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty), подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут быть вакцинированы от COVID-19 на основании соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей.

Вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет будет проводиться централизованно в Бакинском медицинском центре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan starts vaccination of 12-15-year-olds against COVID
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 12-15 yaşlı yeniyetmələrə vaksin vurulmasına başlanılır

Другие новости из категории

В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО
В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО
5 октября 2021 г. 10:21
В Азербайджане от коронавируса скончался врач-инфекционист
В Азербайджане от коронавируса скончался врач-инфекционист
5 октября 2021 г. 09:53
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1000 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1000 человек
4 октября 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения COVID-19
В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения COVID-19
4 октября 2021 г. 16:08
На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов
На строительство Джебраильской городской центральной больницы выделено 500 тыс. манатов
4 октября 2021 г. 14:40
В Центр медицинской помощи города Баку назначен новый директор
В Центр медицинской помощи города Баку назначен новый директор
4 октября 2021 г. 14:22
Статистика заражения COVID-19 по районам Баку
Статистика заражения COVID-19 по районам Баку
4 октября 2021 г. 10:13
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19
4 октября 2021 г. 06:54
В Китае прогнозируют появление нового вируса X
В Китае прогнозируют появление нового "вируса X"
4 октября 2021 г. 00:51
В Азербайджане от COVID-19 за сутки вакцинированы свыше 52 тыс. человек
В Азербайджане от COVID-19 за сутки вакцинированы свыше 52 тыс. человек
3 октября 2021 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi