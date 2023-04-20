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В Азербайджане начинается регистрация продуктов и кормов из ГМО

В Азербайджане начинается регистрация продуктов и кормов из ГМО С 5 мая этого года начнется регистрация продуктов и кормов из генетически модифицированных организмов, импортируемых в Азербайджан, а также производимых и перерабатываемых в республике.
Здоровье
20 апреля 2023 г. 18:52
В Азербайджане начинается регистрация продуктов и кормов из ГМО

С 5 мая этого года начнется регистрация продуктов и кормов из генетически модифицированных организмов, импортируемых в Азербайджан, а также производимых и перерабатываемых в республике.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности (AQTA).

Все заинтересованные лица и желающие получить какую-либо информацию о процедуре регистрации могут обратиться в Азербайджанский институт продовольственной безопасности при AQTA.

Отметим, что согласно закону Азербайджана ”О продовольственной безопасности " производство, переработка и оборот генетически модифицированных организмов, предназначенных для использования в пищу, а также кормовых продуктов, состоящих только из генетически модифицированных организмов или содержащих генетически модифицированные организмы или содержащих продукты, полученные из генетически модифицированных организмов, разрешается после соответствующей регистрации этих продуктов.

Запрещается производство, переработка и оборот не зарегистрированных в установленном законодательством порядке продуктов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda GMO orqanizmlərin və yem məhsullarının qeydiyyatına başlanılır

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